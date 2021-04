Kümnete tuhandete inimeste võlad aegusid. Nendest lahtisaamiseks tulevad appi õigusrobotid

Õigustehnoloogia idufirma HUGO.legal meeskond on koostöös juristidega viimase paari aasta jooksul ehitanud juba 10 õigusrobotit, mis kõik inimesi tasuta abistavad. Lisaks on eestlaste ehitatud robotid inimesi aitamas ka Lätis, Leedus ja Poolas.

"On selge, et kohtutäiturite postkastid ummistuvad peagi ning kiiremini tegutsejatel on lootust varem aegunud nõudest vabaneda. Kuna probleem puudutab paljusid ning nõudest vabanemise eelduseks on juriidiliselt korrektne tegutsemine, ehitasimegi koostöös kogenud meeskonnaga õigusroboti, kes oskab nõuete aegunuks tunnistamise protsessis tubliks abimeheks olla - tuleb vaid roboti küsimustele vastata ning tulemuseks on korrektne avaldus kohtutäiturile edastamiseks," lisas Kiisk.