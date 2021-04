Suri maailmakuulus majandusteadlane ja "euro isa", kelle soovitusel võeti kasutusele ühisvaluuta

Robert Mundell suri 88-aastasena oma Itaalia kodus, Sienas läinud pühapäeval, vahendab New York Times .

Akadeemilisest ringist väljaspool oli Mundell tuntud aga eelkõige oma kahe teise idee poolest. Esiteks viisid just tema väljakäidud mõtted ühisvaluuta ehk euro loomiseni ja seepärast on teda tituleeritud ka "euro isana". Just tema julgustas Euroopa riike loobuma oma rahast ja looma ühisvaluuta ning ühise rahaliidu.