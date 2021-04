TTJA hoiatab: avalikel mänguväljakutel võivad peituda mitmed ohud

Sellisteks mänguväljakuteks on ka korterelamute juures olevad mänguväljakud. Avalikud mänguväljakud on ehitusseadustiku mõistes ehitised ning neile kohaldub üldine ehitiste ohutuse printsiip – mänguväljak peab olema igal ajahetkel ohutu ning selle ohutuse ja korrashoiu eest vastutab mänguväljaku omanik. Korterelamute juures olevate mänguväljakute puhul, kus mänguväljak on kaasomandis, vastutavad korteriomanikud ühiselt.