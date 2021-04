Tallinki veomahud kukkusid esimeses kvartalis järsult

"Meie ettevõtte töötajad, kes ei ole otseselt seotud igapäevase inimeste ja kaupade transportimisega, tegelevad samal ajal aga juba suveplaanide ja ettevalmistustega, et meil oleks valida erinevate tegevusvõimaluste vahel kiirelt ja operatiivselt sõltuvalt viirusolukorra taandumisest. Tahame olla valmis ja, kui vähegi võimalik, pakkuda ka sel suvel operatiivselt ja paindlikult oma klientidele parimaid reisivõimalusi ja -elamusi ja tegutseme selle nimel juba täna. Meil on hulgaliselt erinevaid plaane liinide ja teenuste osas ning ma loodan, et me saame neid jagada oma klientidega niipea kui pandeemiaolukord näitab taandumise märke ja meil on suve võimaluste kohta veidigi selgem pilt," lisas Nõgene.