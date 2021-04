FOTOD | Petturid muutuvad järjest kavalamaks. Levimas on uus skeem Omniva nime alt

Kaiv lisas, et kindlasti tuleks tähelepanu pöörata, milliselt aadressilt antud teade saabub ja mis infot kiri sisaldab. "Kui tegemist on võõrapärase aadressiga, siis tuleks kindlasti selle avamisest või linkidel klikkimisest hoiduda. Tihti peidavad pahalased ka end näiliselt õigete meiliaadresside taha ning kasutavad ka korrektseid ettevõtte logosid, mis peaks kogenematu veebikülastaja silmis usaldusväärsust tõstma," lisas ta.

Petuskeemide osas tasub tähelepanelik olla ka teiste kullerfirmade klientidel. Kliendid on Omnivale teada andnud, et tõenäoliselt analoogne petuskeem on (ingliskeelses versioonis) liikumas ka teiste kullerfirmade kohta, kus samuti teatatakse paki kohalejõudmisest ning palutakse makse tasumiseks või kinnitamiseks vajutada lisatud lingile.