Ülikarm aasta algus tipprestoranidele. Nelja kuuga miljoni euroga miinuses

"Olukord on väga nukker, keskmiselt 10 protsenti käibest on meil ehk alles. Me oleme praeguseks käibega nelja restorani peale juba miljoni euroga miinuses," rääkis Martti Siimann ettevõtja elust ajal, kui toitlustuskohad peavad olema suletud ja võivad roogi ainult kaasa müüa. Ajaperioodiks arvestab ta siin umbes neli kuud ehk aasta algusest aprilli lõpuni.

"Meie sektoriga ehk restoranidega on otseselt seotud 30 000 inimest, aga kui kaudselt ka sisse arvestada – logistikud, koristajad, ehitajad, sisekujundajad jpt – siis löök on ju palju suurem. Numbritest rääkides on meil kevadisel ajal tavaliselt hingekirjas 120 inimest, suveks laieneme 200 inimese peale. Praegu töötab meie ettevõtetes vaid 60 inimest. Aga kuna me oleme laienemas Tallinnast väljapoole, siis tuleb ehk selgi suvel 200 inimest täis, kes teab."

Siimann ütleb, et toidukultuurile ja teenindusele on kogu kriis väga karm löök, ta hindab, et lausa 10 aastat tagasiminek. Paljud sektoris tegutsejad on leidnud rakendust muudel töökohtadel.

"Kogu meie fookus on ikkagi suvele orienteeritud, värskele õhule ja terrasside lahtitegemisele ja väljas istumisele. Et mingil moelgi normaalsus taastub. Kui seda suve nüüd ei tule, siis on meie sektoris ikka väga keeruline..."

Restoranidega laienetakse suveks Tartusse ja Pärnusse. Siimannile ja Tõnis Siigurile kuuluv OKO restoranid OÜ võitis koos osaühinguga Martensi Maja Pärnu linna hiljutisel konkursil kahe rannaäärse toitlustuskoha kümneaastase lepingu. Hiljuti osaleti ka Tartu suvekaubanduse oksjonil, kus nende osalusega Cafe Chef tegutseb veel järgmised viis suve Emajõe ääres turuhoone läheduses. Ärileht on sellest pikemalt kirjutanud SIIN.