Kiiremad võivad töötukassa palgahüvitist oodata pangakontole juba sel nädalal

Eesti Töötukassa Foto: Ilmar Saabas

Paari päevaga on töötukassast märtsikuu eest palgahüvitust küsinud üle 1800 ettevõtte. Oluline on tähele panna, et tööandja peab enne hüvitise taotlemist ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib.