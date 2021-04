Nipp ärikliendile: jaga oma mobiilset internetti eri seadmete vahel

Praegu on üsna levinud praktika, et inimene soetab endale mobiilse interneti paketi, mille mahtu ta kasutab oma nutitelefonis, ja kui vaja mobiilse internetiga ka mõni teine seade varustada, soetatakse sellele eraldi pakett.

Mida aga paljud ei tea, on see, et Telia pakub klientidele võimalust oma mobiilipaketis sisalduvat andmeside mahtu jagada kuni viie eri seadme vahel, mis on tunduvalt odavam kui vormistada eri seadmetele erinevad internetipaketid.