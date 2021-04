Elron saab valitsuse reservist lisaraha, et katta vähenenud piletitulu

Elron saab vähenenud piletituluga toimetulekuks lisaraha. Rahaline toetus võimaldab jätkata rongiliiklusega tavapärases mahus, mis on vajalik, et reisijaid saaks rongides hajutada, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on rongiliiklus maapiirkondade oluline eluliin ning rongiga turvaliselt reisimise võimalus peab säilima. „Praegune olukord võimaldab inimestel rongis üksteisest distantsi hoida. Paraku on piletitulu suuresti ära kadunud, kuna inimesed võtavad viiruse levikut tõsiselt ning on kodusemad. Sellepärast otsustas valitsus eraldada 300 000 eurot lisaraha Elronile, et tulla tulude ja kuludega tasa," ütles Aas.