Baltika müüb Montoni hiinlastele ja jätkab vaid ühe kaubamärgi arendamisega

Baltika jätkab vaid Ivo Nikkolo rõivabrändiga, teatas ettevõte täna. Sellest lähtuvalt on Baltika aprillis sõlminud müügilepingu „Monton" Euroopa kaubamärkide müügiks Shenzhen Maiteng International Apparel Co.Ltd´le, kes opereerib Monton Sports spordikaupadega.

Kogu müügist saadav summa läheb pangalaenu tagasimakseks, mille tagatiseks kaubamärk on panditud. Baltika Grupile jääb tasuta litsents müüa brändi „Monton" kuni 2023 aasta lõpuni.

Ettevõtte eesmärk on arendada Ivo Nikkolost rahvusvaheline bränd, alustades Baltikumist ja liikudes edasi teistesse Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse. Osaliselt alates 2021. aasta kevadsuvest ja täismahus sügistalvest saab Ivo Nikkolo kollektsioon olema kaasaegne ning eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid mõistlikul hinnatasemel. Samuti pakkuda ühtlaselt tugevat kliendikogemust nii kauplustes kui ka veebipoodides ja -platvormidel.

Ivo Nikkolo peadisaineriks on laialdase ning rahvusvahelise kogemusega Margot Vaaderpass, kes on tegelenud nii toote- kui rõivadisainiga ning on Ivo Nikkolo disainimeeskonnas varemgi töötanud," kirjutas Baltika juht Flavio Perini täna hommikul väljasaadetud börsiteates.