Uus Soome miljardifond toob raha Eesti kinnisvaraturule

Investeerimisfond Special Mutual Fund Titanium Baltic Real Estate on avatud ja lõpptähtajata investeerimisfond, millesse saavad investeerida Soome investorid.

Fondi asutas ja seda haldab Titanium Oyj tütarettevõte Titanium Rahastoyhtiö Oy. Titaniumi poolt hallatavate varade maht oli 2020. aasta lõpu seisuga 1,3 miljardit eurot. Suurim fondidest on Titanium Care Real Estate, mis investeerib Soomes tervishoiu- ja hoolekandevaldkonna kinnisvarasse (fondi suurus on 2021. veebruari seisuga 641 miljonit eurot).

Uut fondi juhivad Titaniumi kogenud portfellihaldurid Siim Rosenthal ja Pekka Huttunen. Siim Rosenthal on varasemalt töötanud Cityconis ja ühtlasi juhtinud Soome üht edukaimat ja tuntumat kaubanduskeskust, Pekka Huttunenil on pikaajaline kogemus Titaniumi kinnisvaraportfellide haldamisel, mh koordineeris ta Rocca al Mare ja Kristiine keskuseid haldava Cityconi Baltikumi tegevusi.

Ta lisas, et esmajärjekorras on fondi peamine fookus Eesti turul. Hiljem soovitakse laieneda ka Lätti ja Leetu.

Titanium Oyj tegevjuht Tommi Santanen lausus, et fondi eesmärk on kasvada lähiaastatel üheks Baltikumi suurimaks kinnisvarainvestoriks.

"On meeldiv tunne esimese Soome ettevõttena pakkuda Soome jaeinvestoritele avatud ja ilma lõpptähtajata fondi, mis keskendub Baltikumi kinnisvarale. Olen veendunud, et meie portfellihaldurite kogemused koos nende kontaktvõrgustiku ja kasvule orienteeritud lähenemisega kujundavad vundamendi edukaks investeerimiseks, luues väärtust meie klientidele ja mitmekesistades Titaniumi äritegevust," märkis Santanen.

Titanium on pangandusgruppidest sõltumatu Soome kontsern, mis keskendub fondidele ning investeerimis- ja varahaldusteenustele. Titaniumi äritegevus põhineb kliendikesksusel, professionaalsusel, nutikusel ja usaldusel. Grupi kogenud meeskond teenindab eraisikuid ning äri- ja avaliku sektori kliente kogu Soomes. Titaniumi poolt hallatavate varade maht oli 2020. aasta lõpus 1,3 miljardit eurot. Titaniumi aktsiad on noteeritud Nasdaqi Helsingi börsi First North Growth Market Finland nimekirjas.