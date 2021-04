Tanklad sõdivad valitsuse aktsiisitõusu plaani vastu: diislikütuse hind tõuseks üle 1,3 euro

"Lõpliku hinna kujundamisel tanklates tuleb alati arvestada ka teisi tegureid - dollari ja euro vaheline kurss, riiklikud maksud ja seadusandlus. Ka neis komponentides toimuvad muutused ning seetõttu on kütusehinnad pidevas muutumises. Lisaks hoiab hindasid surve all tihe konkurents Eesti turul," selgitas Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

ERR kirjutab, et ühest küljest vähenevad odavama aktsiisi mõjul laekumised riigieelarvesse, aastaseks kaotuseks on rahandusministeerium arvutanud umbes 50 miljonit eurot aktsiisitulude alalaekumist. Teisest küljest aga viib kallim aktsiis diislikütuse ostmise taas piiri taha - diislikütus on sel juhul odavam nii Lätis kui Venemaal, mida eeskätt suurtarbijad, nagu transpordi- ja logistikaettevõtted, varmalt ära on valmis kasutama. Teenuse marginaalid on üliväikesed, mistõttu võetakse kütust sealt, kust paremini ära tasub.