Aktsiahind kolmekordne, käibekasv ülikiire: Tallinna börsil rallib värske tegija

"2021. aastal on Saunum näidanud planeeritust kiiremat kasvu. Esiteks ostavad Eestis kliendid hoogsalt otse meilt ja meie edasimüüjatelt. Teiseks oleme eksportturgudel sõlminud vaatamata keerulisele pandeemiaolukorrale lepinguid nii Euroopas kui ka väljaspool. Viimastel kuudel on märkimisväärselt tõusnud huvi meie toodete vastu Põhja-Ameerikas. Suur huvi ja nõudlus Saunumi toodete järele on andnud kinnitust, et peame töötama veelgi kiirema kasvu nimel ehk tooma mitmed planeeritud tegevused ajas oluliselt ettepoole," tõdes Saunum Groupi nõukogu esimees Andrus Vare. "Ühe näitena võib välja tuua Põhja-Ameerika turule sisenemise, mis oli planeeritud 2023. aasta teise poolde - toome selle tegevuse kaks aastat varasemaks," lisas Vare.