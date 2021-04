Keskpank eraldab riigile veerandi mullusest kasumist

Eesti Panga 2020. aasta kasum oli enam kui 8 korda väiksem võrreldes 2019. aastaga, mil kasum oli 28,4 miljonit eurot.

„Oleme euroala keskpankadena astunud samme, et hoida eelkõige ettevõtete ja inimeste jaoks laenutingimused kriisis võimalikult soodsana. Nägime ette selle mõju keskpankade kasumile, kuid olulisem on leevendada kriisi mõjusid ja toetada majanduse taastumist," ütles Eesti Panga president Madis Müller, kes on ühtlasi Euroopa Keskpanga nõukogu liige.

2020. aasta kevadel, kui äsja alanud pandeemiaga seotud ebakindlus oli erakordselt kõrge ja võimalikud laenutingimused Eesti valitsusele ei olnud veel teada, otsustas keskpanga nõukogu eraldada riigile kolmveerandi Eesti Panga 2019. aasta kasumist ehk maksimumi, mida seadus võimaldab. Tavaliselt eraldab keskpank veerandi mullusest kasumist riigile ja kolmveerandiga suurendab oma kapitalipuhvreid.

Keskpanga nõukogu lähtus kasumiotsuse tegemisel sellest, et 2021. aasta kevadel on pandeemia mõju riigirahandusele paremini hinnatav ja ebakindlus märgatavalt väiksem. Sestap võttis nõukogu taas suuna sellele, et keskpanga kapitalipuhvrid oleksid piisavalt keskpanga ülesannete täitmiseks.

Eesti Pank soovib pikas plaanis kasvatada oma kapitalipuhvreid nii, et need jõuaksid suhteliselt samale tasemele kui euroala keskpankade keskmine. 2020. aasta lõpu seisuga tähendab see vajadust tõsta kapitalipuhvrite taset 636 miljonilt eurolt ligikaudu 1,9 miljardile eurole.

Alates 1992. aastast on Eesti Pank eraldanud oma kasumist riigieelarvesse 173 miljonit eurot.