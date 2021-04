Swedbank tegi minimaalsed muudatused Leedu energeetikagigandi ootustes

Ignitis uuendas ka oma Strateegilist Plaani aastateks 2021-2024. Uue finantseesmärgina toodi Strateegilisse Plaani kulumieelne ärikasum, mis aastaks 2024 on 350-390 miljonit eurot. Meie jätsime oma ootustes 2024. aasta prognoosi 405 miljonit eurot EBITDA-d muutmata. Kuigi Strateegilise Plaani kesmkmisest on meie ootus 9% kõrgem, siis ülemisest servast erineb meie ootus vaid 4%.

Meie hinnangul on Ignitise oodatavad hinnasuhtarvud soodsatel tasemetel: meie hinnasihi juures on Ignitise 2021-2022 oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 9-kordne, samas kui turuhinna juures on samad suhtarvud ligi 7-kordsed. Lisaks on ka meie oodatav dividenditootlus 2020-2022. aasta kasumitest ligi 6%, mida meie hindame kõrgeks. Jätkame Ignitisele investeerimissoovitusega Osta.