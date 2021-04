Uutmoodi skeem? Sügisel laekuv pensioniraha kulutatakse juba ette ära

Pangad on sedasorti skeemi suhtes skeptilised, Swedbank rõhutab näiteks Ärilehele, et selliste lahenduste lõplikud kulud tuleks enne kokku arvutada.

"Erinevaid lahendusi leiavad inimesed alati, oluline on analüüsida, kas leitud lahendus on ka otstarbekas. Laenuotsuse tegemisel teeme otsuse hetkeolukorrast lähtuvalt ja me ei võta arvesse tuleviku laekumisi," kinnitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

See tähendab, et inimene loovutab ligi poole oma pika aja jooksul kogutud vanaduspõlve kindlustusest. Kinnisvara turul on samas praegu mõnevõrra tormilised ajad ning sügiseks võivad olla korterite hinnad muutunud või siis on sobilikud korterid turult otsa saanud. Sellisel juhul leitakse ennast olukorrast, kus ei ole soovitud uut kodu ja on kaotatud ka pool kogutud pensionirahast ning ollakse kümneks aastaks ilma võimalusest uuesti teise sambasse koguma hakata.