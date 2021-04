Tallinna Sadam plaanib Fukushima-sarnast vesinikuterminali, hind pool miljardit eurot

„Sel hetkel ei olnud Tallinna Sadam kontsernina vesiniku peale mõelnud, aga nüüd oleme raketikiirusel liikunud, end harinud ja 30. märtsil esitasime ka Eesti ideekorjesse üle 600 miljoni eurose projekti taotluse," ütles Metsal. Tema sõnul on vesinik hea vahend Euroopa Liidu rohe-eesmärkide saavutamiseks. Ühtlasi toetab see Tallinna Sadama visiooni olla Läänemere innovaatilisim sadam.

Tallinna Sadama plaan hõlmab ennekõike vesiniku ekspordi- ja imporditerminali rajamist, mis võimaldaks ka ülejäänud Euroopat vesinikuga varustada. Selle maksumus oleks 500 miljonit eurot. „Euroopa sadamad tahaksid väga meilt saada vesinikku," põhjendas Metsal. Ideaalis võiks see toimida hiljemalt 2035. aastaks. „See on väga strateegiline otsus: kas Eesti riik arvab, et see terminal peaks Läänemere piirkonnas just Eestisse tulema?" rõhutas ta.