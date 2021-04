Massiliselt võlgu korstnasse. Täitur: esimesena jooksid kohale need, kes polnud varem kopikatki maksnud

Kohtutäitur Risto Sepp 04.08.2020 Foto: Karl-Eerik Pink

Alates 5. aprillist on võimalik esitada avaldusi võlgade kustutamiseks, seda juhul kui võlg on vähemalt 10 aastat vana. Aegunud on umbes 85 000 võlga, mis valmistavad kohtutäituritele korralikku peavalu.