Töötukassa nõukogu esimehe kohale valiti Arto Aas

„Töötukassa on kriisi ajal tõestanud oma võimekust kiirelt ja asjatundlikult tegutseda. Uuringute järgi on töötukassa teenuste ja organisatsiooni toimimisega rahul nii kliendid kui töötajad. See teeb nõukogu juhtimise teatepulga ülevõtmise lihtsamaks. Samas on töötukassal ees palju keerulisi väljakutseid, seda nii võitluses tööpuuduse, kui täpselt disainitud teenuste pakkumisel tööandjatele. Ka kõrge tööpuuduse tingimustes kummitab paljusid sektoreid praegu jätkuvalt heade oskustega tööjõu puudus," ütles nõukogu esimeheks valitud Arto Aas.