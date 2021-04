Ootamatu ja helde samm. Miljardär tegi otsuse, millest unistab ilmselt iga rahahädas inimene

Gilberti on juba aastaid teinud palju, et aidata oma kodulinna Detroiti. Viimati teatas ta, et investeerib linna järgmise kümne aasta jooksul veel 500 miljonit dollarit. Üks tema plaanidest on aga mõnevõrra üllatav.

Esiteks on ta minemas appi neile ligi 20 000 madalapalgalisele Detroidi elanikule, kel on kinnisvaramaksust tekkinud võlgnevus. Selle ettevõtmise kulu on talle "vaid" umbes 15 miljonit dollarit. Ta loob selleks puhuks fondi, mil nimeks Detroidi Maksuleevenduse Fond. Detroidis on nimelt probleemiks see, et vaestel inimestel võetakse võlgnevuste tõttu kodud käest ära. Gilbert soovib kodusid päästa.

„Kõigil on õigus saavutada Ameerika unelm, mille üheks osaks on oma kodu omamine. Selleks on aga vaja kodu jäädavalt endale, oma perele ja armsamatele saada. Maksukohustuse eemaldamine võimaldab anda tugevama aluse, et Detroidi perekonnad saaks edukad olla," ütles ta.

Kodulinn on südames

Gilbertile ei ole see sugugi esimene investeering kodukohta. Nirusse seisu jäänud tööstuslinnas on mehe lapsepõlvekodu ning seega on see tal südames. Ta oli näiteks 2013. aastal oluline ninamees liikumises, mis lammutas linnas ligi 169 000 tühjalt seisvat hoonet. 2010. aastal kolis ta oma Quicken Loansi nimelise firma peakorteri Detroiti. Seal saab tööd ligi 1700 inimest. Eesmärk oli aidata linnale elu sisse puhuda. Ettevõtte põhikirjas on sees punkt, et nad võivad peakontori linnast ära viia vaid siis, kui nõus on 75 protsenti või enam osanikke. Talle kuulub 79% ettevõttest.

Gilbert lõi Quicken Loansi 1985. aastal 5000 dollari eest, mille oli kolledžis õppimise ajal pitsasid laiali vedades kogunud. Ta oli siis 22-aastane. Firma sai hiljem nimeks Rocket.

2019. aastaks oli Rocketist saanud USA suurim kinnisvara tagatisel laenude andja. 2020. aastal läks firma börsile ning IPO järel oli mehe vara väärtus 36 miljardit dollarit.

Mees on muuhulgas ka korvpalliklubi Cleveland Cavaliers omanik.

Dan ja tema abikaasa Jennifer liitusid USAs aina populaarsust koguva ülirikaste liikumisega Giving Pledge, mille liikmed on andnud lubaduse anda heategevuslikul eesmärgil ära enamuse või kogu oma varanduse.