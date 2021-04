Totter olukord toitlustuses ja majutuses. Riigi liiga kiire avamine tooks häda kaela

Töötukassas on viimase aasta jooksul end arvele võtnud üle 10 000 inimese, kes varem töötasid toidu- ja majutussektoris, praeguseks on nad leidnud uue töö. CV Keskuse andmetel said pandeemia ajal suurima nõudlusega ametikohtadeks kauba komplekteerija, kaubanduse laotöötaja, ostuassistent, kuller, kuid ka kontoritöökohad, nagu andmesisestaja, kontoriassistent, turundusassistent. Konkurents teenindus- ja kaubandussektori tööpakkumistele peaaegu kolmekordistus, sest töökohtade arv vähenes, kuid vaba tööjõudu oli rohkem. Kuidas need inimesed taas restoranidesse ja hotellidesse tööle saada? Ja kas kõik üldse tuleksid? Mis juhtub siis, kui piirid lahti tehakse?