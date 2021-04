Creditinfo hakkab pakkuma teenust, mis muudab krediidi ja järelmaksu saamise protsessi lihtsamaks

Nüüdsest on Creditinfol õigus osutada teenust konto omanikule, vahendades tema pangakonto väljavõtet erinevatele laenu- või järelmaksuteenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Pangakonto väljavõtte edastamine toimub automatiseeritud kujul, mis muudab kogu krediidi või järelmaksu taotlemise protsessi lihtsamaks ja kiiremaks nii konto omaniku kui teenuseosutaja jaoks.

„Otsime pidevalt võimalusi oma tegevuse laiendamiseks, et olla kiiresti arenevas valdkonnas jätkuvalt kõige usaldusväärsem, tugevam ja innovaatiline terviklahendusega koostööpartner nii eraisikutele kui ka ettevõtetele," selgitas Creditinfo Eesti tegevjuht Ege Metsandi. „Kogu krediidi- ja maksevõime hindamise valdkond liigub automatiseerimise suunas, et krediidiotsused oleksid võimalikult kiired ja samas ka usaldusväärsed. Suurima lisandväärtuse saab luua kvaliteetseid andmeid ja parimaid tehnoloogilisi lahendusi ühendades. Creditinfo oma pika ajaloo ja rahvusvahelise võrgustikuga on tugev mõlemas," lisas Metsandi.

Makseasutusena on AS Creditinfo Eesti juhatus kaheliikmeline - lisaks Ege Metsandile kuulub nüüd juhatusse ka Elari Tammenurm, kes vastutab IT ja tootearenduse valdkonna eest.

Creditinfot nõustas kontoteabe teenuse osutaja tegevusloa taotlemisel advokaadibüroo WALLESS.

Eesti suurim äriinformatsiooni ja -riskide halduse teenuseid pakkuv ettevõte AS Creditinfo Eesti on asutatud aastal 1993 ja on Creditinfo Grupi tütarettevõte alates 2016. aastast. Märtsi alguses teatas Creditinfo Grupp uuest enamusosanikust, kelleks on globaalne investeerimisfirma Levine Leichtman Capital Partners.