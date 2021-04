Taavet Hinrikus: praeguse vaktsineerimistsirkuse tõttu jääks nii mõnigi inimene erasektoris tööst ilma

Selle draama tõttu, mis praegu vaktsineerimisega toimub, saaks eraettevõtluses kindlasti mõnigi inimene tööst priiks, ütles TransferWise'i üks asutajaid Taavet Hinrikus ERR-i saates "Esimene stuudio". Eelmisel nädalavahetusel käinud tsirkus oli sellest väga selge näide, lisas Hinrikus.

Me ei olnud ette valmistunud vaktsineerimiseks, ammu oli ju teada vajadus inimesi kaitsepookida, nentis ta. Kellelgi on töö tegemata jäänud, protsessid läbi mõtlemata ja asjad ette valmistamata, tõdes Hinrikus vaktsineerimist kõrvalt vaadates.

Taavet Hinrikus – ja hulk teisi ettevõtjaid – on just sel kevadel otsustanud olla poliitiliselt aktiivsed, toetada maailmavaadet rahaliselt.

15 IT-ettevõtjat üheskoos Hinrikusega tegid nimelt kokku annetuse suurusjärgus 50 000 eurot Eesti 200-le, Reformierakonnale, sotsidele ja Parempoolsetele.

"Eks see on naljakas teema. Kui mõelda, siis mõne aasta eest oleks tundunud see samm endale natuke veider," ütles Hinrikus annetuse tegemise kohta.

Ettevõtja selgitas, et ennekõike on sooviks muuta Eestit paremaks, kuid selleks pole palju viise ning seetõttu valiti annetuse tegemine. Oluline on tema hinnangul tuua poliitikasse uusi inimesi ning neid omavahel arutlema panna.

"Meie toetame avatud Eestit. Ma arvan, kui Eesti on väike riik ja kui me ehitame siia suured müürid ümber, siis see kuidagi ei tööta parema Eesti nimel," sõnas Hinrikus.

Tema hinnangul töötas aga EKRE valitsuses sellele vastu. "Suudeti selle lühikese valitsusperioodiga väga palju enne saavutatut maha kriipsutada," lisas ta ja tõi näiteks EKRE poliitikute väljaütlemised, mis said kõlapinda ka rahvusvahelises meedias.

Hinrikuse sõnul tuleksid Eestile kasuks suuremad investeeringud haridusse ja avatum migratsioonipoliitika.