Küsitlus: enamik Eesti elanikest soovib aianduspoodide kiiret taasavamist

Samuti selgus küsitlusest, et 82% inimestest on olemas koht, kus aiandusega seotud töid teha – näiteks oma aias, maakodus, terrassil, rõdul või aknalaual. Vastajad pidasid pandeemiapiirangute ajal aiandusega tegelemist oluliseks, kuna: see annab põhjust kodus ja värskes õhus olla, see pakub võimalust füüsiliseks tegevuseks, see mõjub teraapiliselt ja aitab pingeid maandada, see võimaldab oma tarbeks saadusi kasvatada, see võimaldab kodu kaunistada. Oluliseks ei pidanud seda üksnes 16% inimestest.