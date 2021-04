Swedbank alustas pensioni investeerimiskonto avalduste vastuvõtmist

PIK on võimalus jätkata riigi abiga pensioni kogumist, kuid pensionifondide haldurite asemel saab investeerimisotsuseid teha ise. PIK-i saab üle kanda nii II pensionisamba uued sissemaksed kui ka juba varem teise sambasse kogutud raha või osa sellest. PIK-i suur eelis teise samba süsteemist lahkumise ees on fakt, et sinna koguneb endiselt raha kasuliku 2+4 skeemi alusel ehk riik maksab igale inimese poolt palgast (2%) pensionifondi makstud eurole omalt poolt juurde kaks eurot (4%).

„PIK on investeerimiskonto, mille puhul on inimestel väga oluline jälgida ka tehingute kulukust ehk teenustasusid. Swedbanki hinnakiri on üks Eesti soodsamaid ja puuduvad peidetud tasud. Lisaks saavad Swedbanki PIK-i omanikud teha tasuta tehinguid Swedbanki Roburi investeerimisfondidega ja Balti aktsiatega. Portfelli hoidmine on olenemata kogunenud summast samuti tasuta," kirjeldas Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht Kaire Peik.