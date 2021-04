Luminori uus kindlustus kaitseb laenajaid töö või tervise äkilise kaotuse puhul

Kindlustusel on valikus viis erinevat fikseeritud kuutasu ning kindlustuskaitse rakendumisel kantakse olenevalt valikust kliendi pangakontole igakuiselt kuni 500 eurot.

„Kuigi Balti riikide elanikud saavad vajadusel töötutoetust ja haigushüvitist, ei piisa nendest alati inimeste regulaarsete laenukohustuste täitmiseks ning pere vajaduste rahuldamiseks," ütles Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane. „Seetõttu tõime turule kindlustustoote, mis on mõeldud nendele klientidele, kel on panga ees pikaajalisi laenukohustusi. Kindlustuse eesmärk on aidata säilitada harjumuspärast elukvaliteeti juhul, kui inimene peab jääma haiguslehele rohkem kui 30 päevaks või ta kaotab ootamatult töö."

Rebase sõnul kantakse riski realiseerumise korral kliendi kontole raha, mida saab kasutada nii pangale olemasolevate laenude tagasimaksete tegemiseks kui ka muude kulutuste katteks. „Loodame seeläbi anda klientidele pikaajalise kindlustunde ja lisatagatise ootamatu rahalise olukorraga toimetulekuks. Laenumaksekindlustuse saavad võtta nii senised kui ka uued Luminori kliendid, kellele on pank väljastanud kodu- või tarbimislaenu," lisas Luminori Eesti jaepanganduse juht.

Valikus on viis eri kaitsetaset, alustades 100 eurosest hüvitisest ja lõpetades 500 eurose igakuise hüvitisega. „Kui kliendi laenumakse on näiteks 90 eurot kuus, siis tasub tal võtta minimaalne kaitse. See maksab 4 eurot kuus ning tagab talle vajadusel hüvitisena 100 eurot kuus. Kui laenusumma on näiteks üle 400 euro, siis tasub mõelda suuremale kaitsele, mis maksab igakuiselt 13,5 eurot ning tagab juhtumi korral igakuiselt 500 eurose hüvitise," täpsustas Rebane.

Konkreetne summa makstakse kliendile välja mis tahes kindlustatud riski realiseerumise korral. Kindlustusmaksed jäävad kindlustuslepingu kehtivusajal samaks ning laenumaksete kõikumine neid ei mõjuta.