LHV kompab piire: reklaamitakse pensionifondi ülisuurt aastatootlust, konkurendid on pahased

LHV Roheline Pensionifond on teinud märkimisväärseid tulemusi. Aasta alguses sai LHV rohefondide turuletoomise ja nendega näidatud kasvu eest Äripäeva Investor Toomase konverentsil „Aasta investeerimisteo“ auhinna.

Suurt kasvu reklaamib julgelt ka pank ise, tuues välja suurelt 94% kasvu. Fondi tootluse reklaamimine võib olla aga libe tee, sest tulevikku see ei näita. Samuti on niivõrd suur aastatootlus tugevas seoses sellega, et fond tuli turule mullu märtsis. Väärtpaberite hinnad olid just koroonakriisi alguse tõttu tugevalt langenud. Seega ei kajastu uue fondi aastases tootluses mullukevadine börsilangus, küll aga kajastub seal hindade taastumine.

LHV varahalduse kommunikatsioonijuht Julia Raasuke kinnitab, et fondide tootluse avalikustamisel on nõutav selgitada, millise perioodi kohta andmed käivad ning see on toodud Rohelise fondi reklaamlahenduse alumises osas paiknevas üleskutses.

Raasuke lisas, et individuaalne tootlus sõltub sellest, millal alustas konkreetne investor sissemaksete tegemist fondi, see ongi igal kogujal erinev ning igaüks saab seda näha oma isiklikul pensionikontol. “Kui koguja alustas investeerimist Rohelisse fondi 16. märtsil, siis aasta hiljem oli ta selle sissemakse pealt teeninud +94%,” lisas Raasuke.

Siiski näitab statistika, et 2020 aasta esimeses kvartalis liitus fondiga 68 inimest, teises kvartalis 276, kolmandas 813 ja neljandas 3100 inimest. Enamus investoreid on oma raha investeerinud fondi hoopis muul ajal on, seetõttu on ka nende tootlus väga erinev sellest, mida reklaam näitab.

Väljavõte pensionikeskuse statistikast

Tuleva juht Tõnu Pekk pöörab omakorda tähelepanu, et rohelise pensionifondi kampaanias on toodud fondi kogu tegutsemise ajaloo jooksul teenitud tootlus. "Pensionifond alustas oma tegevust 2020. aastal, 16. märtsil ehk siis reklaamis esitatud tootlus, 94%, peegeldab fondi kogu tegevusajaloo tulemust päris esimesest päevast alates."