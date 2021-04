FOTOD | Tallinna ajaloolises paigas hakkab pihta megaarenduse rajamine. Uue ilme saavad ka vanad kasarmuhooned

Pro Kapital arendab Tondil, ajalooliste suvemõisate ning kasarmuhoonete piirkonnas Kristiine City nimelist elukeskkonda, kuhu kerkivad funktsionaalsed linnakodud. US Real Estate loodav Park Tondi ärikvartal toob piirkonda 28 000 ruutmeetri ulatuses büroo- ja äripindasid. Pea 20 hektari suurusest ajaloolisest piirkonnast kujuneb meeldiv ning kaasaegse miljööga terviklik elu- ning ärikeskkond.

„Tegelikult ei ole Park Tondi sugugi esimene arendus, mis kaht ettevõttet siinses piirkonnas seob. US Real Estate on rekonstrueerinud Tondi Tennisekeskuse ja staabihoone, mis on praegu üks kaitseministeeriumi hoonetest. Pro Kapital on loonud elukvartali Kristiine City. Lähiaastatel arendame sellest piirkonnast tervikliku, mitmekülgse ning omanäolise keskkonna, kus moodsa arhitektuuri kõrval on tenniseväljakud, väikelinnalik rohelus ning väärikad punastest tellistest ajaloolised hooned," ütles US Real Estate omanik Urmas Sõõrumaa.

Pro Kapitali tegevjuhi Paolo Michelozzi sõnul toob kaasaegse ilmega Park Tondi ärikvartal Kristiine City'sse kesklinnale omast meeleolu. „Siinne piirkond on meeldivas kujunemises - justkui linn linna sees, olles orgaaniline osa linnaruumist, kus kohtuvad kaasaegne arhitektuur ja ajalooline karakter," sõnas Michelozzi. Tema sõnul on piirkond unikaalne just tänu asukohale. „Kristiine City'st on mugav ja lihtne liikuda igale poole nii jalgsi, jalgratta-, auto- kui ühistranspordiga. Siin on olemas kõik eluks vajalik - toidupood, tenniseväljakud, spordiklubi, ratsabaas, kool ning lasteaed," selgitas Pro Kapitali tegevjuht.

Park Tondi ärilinnaku esimene etapp ehk Tammsaare tee 56 ärihoone valmib 2023. aasta esimeses kvartalis. Järgnevad etapid aadressidel Tammsaare tee 58, Tondi 57 ja Tammsaare tee 25 valmivad 2025. aastaks.