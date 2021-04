Eesti Post saab taas uue juhi. Selle tõttu peab juhti otsima hakkama teine suur asutus

Mart Mägil on pikaajaline juhtimiskogemus, ta on töötanud nii äri- kui avalikus sektoris ning juhtimiskonsultandina.

Eesti Posti nõukogu esimehe Helo Meigase sõnul saigi valikul määravaks Mart Mägi pikaajaline ja mitmekülgne juhtimiskogemus nii äri- kui avalikus sektoris. „Eesti Post on ettevõte, mille teenuse kvaliteet läheb korda igale Eesti elanikule. Oluliseks kriteeriumiks oli Mardi mitmekülgne kogemus kliendile suunatud ettevõtete juhtimisel, millele lisandus rahvusvahelise töö kogemus ja viimaste aastate edulugu Statistikaameti reorganiseerimisel,“ ütles Meigas. „Usume, et Mardi juhtimisel saame oluliselt parandada klientide rahulolu kõikide teenuste lõikes nii koduturul kui ka Lätis ja Leedus, kus Omniva on üles ehitanud kasumliku pakiäri.“

Mart Mägi peab Omnivat oluliseks väljakutseks. „Omniva meeskond on teinud tublit tööd, kasvatades ettevõtte juhtivaks logistikaettevõtteks Baltikumis. Pean selle juures oluliseks, et suudame olla oma klientide lähedal, tagades teenuste kvaliteetse kättesaadavuse. Valdkond on suures muutuses ja usun, et oma muudatuste juhtimise kogemusega saan aidata Omnival saavutada üheaegselt kõrge kliendirahulolu ning efektiivsuse.“