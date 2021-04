Eesti Posti uus juht on ambitsioonikas mees: tahan teha esimese riikliku ükssarviku

Ärilehele ütles Mägi, et ta nägi pandeemia ajal seda, et postipakiäri ja viimase miili teenindamine saaks olla efektiivsemad ja just see oli ajendiks, miks ta oli nõus juhiks asuma. "Kliendina need teemad kõnetasid mind," ütleb ta. Ta arvab, et on vahva, et selline ettevõte kuulub Eesti rahvale.

Mägil on seoses uue ametikohaga ka ambitsioonikas plaan. "Sellest võiks saada esimene riiklik ükssarvik," ütleb ta, ise kavalalt naerdes. Küsimuse peale, kuidas see reaalsuseks peaks saama, ütleb praegune statistikaameti juht, et Omniva on astunud juba täna tõsiseid samme Lätis ja Leedus. Seal on neil juba märkimisväärne positsioon.

"Baltikumi logistikakeskus võikski olla Omniva," ütleb värske juht, kuid lisab, et mingeid maailmavallutusplaane ettevõttel ei ole ning kujund "ükssarvik" ei tähenda siin miljardit dollarit väärt firmat. "Aga eks siingi on tehnoloogilisi lahendusi ja kindlasti ka andmete paremat kasutamist. Eks nõukogu selletõttu mind ka valis, et ma tean, kuidas kasutada andmestikke ja tehnoloogiat," arvab ta.

Mägi ei oska veel öelda, mida on Omnival plaanis teha kojukannete, sealhulgas perioodika laialikandega. "Pean veel süvenema sellesse. Tean, et teema on laual ja sellega tuleb tegeleda. Varasem nõukogu ja juhatus on ka tegelenud sellega. Peab vaatama, kuidas seda kõigile mõistlikumaks muuta - nii klientidele kui meediamajadele," räägib Mägi.

Ta lisab, et tema käekiri ongi selline, et ta on juht 3-5 aastat ning selle ajaga soovib püstitatud eesmärgid täita.

Uus juht tuleb teisest suurest ametist

Mart Mägil on pikaajaline juhtimiskogemus, ta on töötanud nii äri- kui avalikus sektoris ning juhtimiskonsultandina.