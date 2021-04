VIDEO | Ajujaht tuleb taas. Ühe tiimi idee on asendada mullikile. Kuidas nad seda teha soovivad?

Üks meeskond, kes üritab Ajujahil kaugele jõuda, on Raiku. Nemad on loonud märgpuidust rullikeeratava materjali, mis võiks asendada mullikile kogu maailmas. Raiku teeb koostööd TalTechi laboritega, et nende toode oleks võimalikult vastupidav ja usaldusväärne. Raiku juhi Karl Pärteli hinnangul võiks puidurull olla tõsiselvõetav alternatiiv mullikilele, sest see on taskukohane ja kompostitav. Euroopa Liidu rohepöörde eesmärkidega sobitub see samuti hästi.

Kuidas Raikul Ajujahil läheb, saame teada juba täna TV3s, kell 20. Ajujahi saatejuht on Marii Karell.