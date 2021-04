Mullu uuele turule sisenenud Operailile tõi raske, kuid tulemuslik aasta kolm miljonit eurot puhaskasumit

Operail on rahvusvaheline transpordi- ja logistikaettevõte, mille peamisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ehitus ja remont ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 600 inimesele Eestis ja Soomes. Operail kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Operail ka vagunirendi ettevõtted AS Operail Leasing ja Operail Leasing Finland Oy ning Soome raudteeveo ettevõte Operail Finland Oy.