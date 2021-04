Statistikaameti peab hakkama leidma uut juhti. Seni on asendajaks ülikogenud Kaie Koskaru-Nelk

Mart Mägi sõnul uskus ta neli aastat tagasi statistikaametiga liitudes, et ühiselt suudetakse muuta andmete kogumine ja riikliku statistika kasutamine kõigi huvigruppide jaoks lihtsamaks, mugavamaks ning kasulikumaks. „Tänan kogu statistikaameti meeskonda. Meil on olnud huvitavad ja pöördelised ajad ning oleme saavutanud nii väikeseid kui ka suuremaid võite. Ennekõike tunnen uhkust, et oleme suutnud kõikidele huvigruppidele pakkuda senisest selgemat informatsiooni teadmuspõhisteks otsusteks," lisas Mägi.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et statistikaametist on kujunenud Mart Mägi juhtimisel kaasaegne, avatud organisatsioon. "Andmete kättesaadavus ja kasutamisvalmidus on juhtimisotsuste tegemisel oluline. Statistikaameti oskus olulisi andmeid esitleda on kindlasti kaasa aidanud ka üldise teadlikkuse kasvule," rõhutas rahandusminister. "Eesti Post saab tugeva juhi, soovin Mart Mägile uues ametis ainult edu."

Järgmise statistikaameti peadirektori leidmiseks kuulutab rahandusministri ettepanekul konkursi välja riigisekretär ja selle viib läbi tippjuhtide valiku komisjon. Uue peadirektori ametisse nimetamiseni täidab peadirektori ülesandeid statistikaameti peadirektori asetäitja Kaie Koskaru-Nelk.

Kaie Koskaru-Nelk on avalikus sektoris töötanud üle 20 aasta. Enne statistikaametis tööle asumist oli ta rahandusministeeriumis eelarvepoliitika asekantsler. Varasemalt on ta olnud ka kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja, justiitsministeeriumis finantsanalüütik ning talituse juhataja ja Eesti Panga finantsanalüütik. Peale selle on Kaie Koskaru-Nelk juhtinud riigi äriühingute nõukogusid ja osalenud nii tavapärases nõukogu töös kui ka auditikomiteedes.

Kaie Koskaru-Nelk sai 2001. aastal Tartu Ülikooli majandusteooria ja välismajanduse erialal magistrikraadi. Ta on end täiendanud Tallinna Ülikoolis infotehnoloogia juhtimise erialal, läbinud neurolingvistiline programmeerimise (NLP) coaching'u programmi juhtidele ja osalenud ka mitme rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli e-kursusel.