Nõutud tippjuht leidis tee tehnoloogiaettevõtte juhiks. Ta näeb krüptovaluutades suurt tulevikku

Andre Veskimeistri sõnul on Icefire olnud aastaid väga hea mainega arendusfirma mitte ainult Eesti turul vaid ka kaugemal. „Ma näen fintech sektoris lähiaastatel väga suuri arenguid ja potentsiaali. Finantsteenuste ja e-kaubanduse rahvusvahelistumine ning krüptovaluutade oodatud esiletõus toovad kaasa selle sektori kiire kasvu," sõnas Veskimeister.

Icefire'i nõukogu esimees Vilve Vene on rahul ettevõtte senise arenguga. „Icefire on läbi aastate olnud finantsteenuste ja ärikriitiliste tarkvara arendamise partner olulistele ettevõtetele Eestis. Icefire jätkab kogemust ja teadmisi nõudvate erilahenduste pakkumisega ja tehnoloogilist innovatsiooni eeldavate klientidega," lausus Vene.

Täna kirjutas Delfi sellest, et Veskimeistrit kaaluti vedama Eesti vaktsineerimist. Loe lugu siit .

Ärikriitilisi tarkvaralahendusi pakkuval tehnoloogiaettevõtel Icefire'il on pikaajaline kogemus mahukate pangandus- ja finantssüsteemide ülesehitamises, äriprotsesside automatiseerimises ning uuenduslike digitoodete loomises. Mitmed Icefire poolt loodud infosüsteemid on leidnud rahvusvahelist tunnustust. 2018. aastal Banking Technology Awards konkursil korporatiivpanganduse IT-lahenduste kategoorias tunnistati parimaks arvelduskrediidi toode OP finantsteeniuste grupile ning 2017. aastal maailma 10 parima pangandustehnoloogia arendusprojekti hulka arvatud Bigbank'i ja Icefire'i koostöös arendatud uus infosüsteem Nest. Icefire kuulub ka HOIA rakenduse loojate konsortsiumi. Ettevõtte suurimad kliendid on Swedbank, LHV, Luminor, Skype, Telia, Arvato, Coop, OP finantsteenuste grupp, Maksu- ja Tolliamet jpt.