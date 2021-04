Surm ja lootus segamini. Kas Vanalinna toidukohtadele terendab väliterrasside avamise luba?

"Eks vaatame kuidas see kevad siin lahti rulluma hakkab, aga mulle tundub, et eks me peame neid meetmeid veel natuke läbi vaatama. Selge on see, et see suvi ei too väga arvestatavat kergendust. Vanalinna raskuspunkt saab olema eelkõige siiski kohalikel inimestel. Jõuluajal see töötas, loodame, et töötab ka suvel," sõnas Riisalu.