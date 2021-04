VIDEO | Korvpallilegendi ja veel edukama ettevõtja imeilus maja on endiselt müügis

Alates 1993. aastast on mehe peamiseks koduks olnud 12 magamistoaga kõrge aiaga eraldatud Isleworthi Golfi and Country Club. Selles kodus, oh ime, on ka siseruumides asuv korvpalliväljak. Lisaks ka 17 autot mahutav garaaž.

Mees ostis maa toona 4 miljoni dollari eest ja ehitas sinna enda unelmatemaja.

Esmalt pani ta maja turule juba 2018. aastal ja siis 28 miljoni dollariga. 2019. aastal lasi ta hinda alla - 22 miljoni peale. Septembrikuus langes see 19,5 miljoni peale ning nüüd on hind "vaid" 16,5 miljonit dollarit. Nii mitmedki Eesti ettevõtjad saaksid seda endale lubada.

Majas on oma sigari- ja veinituba ning väike teatrisaal. Sealt leiab ka salvestusstuudio, akvaariumitoa, seifi, kuhu saab siseneda ning väga suure kontoriruumi. Viimane sobiks tänapäeval ideaalselt kodukontoris töötamiseks. Majas on ka oma bassein.

Miks legend maja müüb? Ta elab praegu rohkem Atlantas, kus ta peab TNT telekanali juures NBA analüütiku ametit.

Kui mitmed endised sportlased jäävad peagi rahahätta, siis O'Neal on teist masti mees. Võib isegi öelda, et ta teenib ettevõtjana rohkem kui kunagi mängijana. Täna on tema aastane teenistus umbes 20-25 miljonit dollarit. Tal on siiani reklaamilepingud mitmete brändidega, kuid tal on ka mitmeid ettevõtteid, mis on väga edukad. Näiteks kuulub talle 17 restorani, 150 autopesulat ning 40 24-tunni jõusaali. Lisaks veel kaubanduskeskus, kino ning mitmed Las Vegases asuvad ööklubid.

O'Neal on öelnud kuldsed sõnad: "Ei ole oluline, kui palju sa raha teenid. Peamine küsimus on - oled sa piisavalt haritud, et seda rikkust hoida?"