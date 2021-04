Investeerimisguru aegumatu soovitus: osta seda, mida tunned

Fidelity Investmentsi endine fondijuht Peter Lynch soovitas ise analüüsida ettevõtet, mille aktsiat on plaanis osta või mida omatakse. Lynch on kuulus selle poolest, et ta külastas ettevõtteid. Näiteks kui ta kaalus autotootja aktsia ostmist, külastas ta autosalongi, rääkis müügiinimestega ja uuris laoseisu, kirjutab MarketWatch.

Selline tee endale ettevõte selgeks soovitus on briljantne. Enamus inimesi kulutab rohkem aega uue külmiku ostmisele kui aktsia uurimisele.

Michael Sincere kirjutab, et kui ta oleks toiminud investeerimist alustades vastavalt Lynchi soovitusele, poleks ta hävinud ostes ühe Texase mobiilsideoperaatori aktsiat, millest ta ei olnud kunagi midagi kuulnud. Selle investeerimisideeni jõudis ta ühe tuttava kaudu, kes teadis börsist rohkem ja soovitas seda osta. „Sellega võib raha kahekordistada," lubas ta.

Raha kahekordistamise asemel kaotas ta vaid kuudega poole rahast, kuna ettevõte pankrotistus pärast küsitavaid raamatupidamistrikke. See oli ka esimene ja viimane kord, mil Sincere kasutas finantsvõimendust. Võimendusega tehingud viivad palju investeerijaid raskutesse.

Kui Sincere oleks võtnud kuulda Lynchi soovitust ja natuke ettevõtet uurinud, oleks ta avastanud, et mobiilsideettevõtte aktsia oli pettus. Seda reklaamiti võltspressiteadetega ja sotsiaalmeedia postitustega.

Kui ta oleks lennanud Texasesse, oleks ta avastanud, et ettevõttes on ainult kaks töötajat. See oleks olnud palju odavam kui kaotada 25 000 dollarit. Ka oleks võinud uurida ettevõtte bilanssi, vaadata aktsiagraafikut ja uurida kvartaliaruandeid. See tundub nii enesest mõistetavana, kuid paljud ostavad aktsiaid ilma kodutööta.

Kuidas Lynch sai hakkama börsilangustega?

Sincere õppis Lynchi intervjueerides, et ta ei tegelenud ennustamisega.