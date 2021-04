Swedbank: Eesti ekspordil on kuldsed ajad

See indeks on juba aasta algusest tugeva kasvu teinud ning näitas märtsis lausa 24 aasta kõrgeimat tulemust. Eesti tööstuse tootmise ja ekspordikasvu ootused on tõusnud juba viimase 2 aasta kõrgeimaks.

Eesti suuremate kaubanduspartnerite nõudlus on paranemas - kaupade impordilangus on taandumas, kuid riigiti on pilt veel üsna erinev. Maailma kaubandusmahukasv on aga kiiresti kasvule pöördunud ning on tõusnud juba 2018. aasta lõpu tasemele. Nii on ka Eesti tööstuse tootmise ja ekspordikasvu ootused tõusnud juba viimase kahe aasta kõrgeimaks. Ekspordi- ja impordihindade langus taandub ning töötleva tööstuse tootjahinnakasv - küll veel mõõdukas - on tõusnud juba viimase 3 aasta kiireimaks.