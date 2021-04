Forbesi värske miljardäride nimekiri: TOP 10 kõige rikkamat naist maailmas

Amazoni asutaja Jeff Bezose endine naine MacKenzie Scott sai sel aastal rikkamaks - hoolimata pandeemia ajal tehtud ulatuslikest filantroopsetest pingutustest. Nimelt lahutuses saadud Amazoni aktsiad läbisid ägeda tõusu ja Scott on nüüd oma 53 miljardi dollariga väärt rohkem kui eelmine aasta, mil Forbes märkis oma edetabelis tema väärtuseks 36 miljardit dollarit.

Bettencourt Meyers päris varanduse oma emalt Liliane Bettencourt-lt, kelle isa Eugene Schueller asutas kosmeetikahiiglase L'Oréali. Ettevõtte 33,6 miljardi dollari (2020. aasta müük) kasum langes samal aastal 6%, saades löögi pandeemialt. Ometi kasvasid aktsiad 38% tänu kosmeetikatoodete nõudluse taastumisele, eriti nahahooldustoodete järele. Bettencourt Meyers on L'Oreali juhatuses olnud alates 1997. aastast.

USA-st Hiinani jõudis Forbesi miljardäride nimekirja 328 naist, mis on hüppeline kasv eelmise aasta 241-st. Kokku on nimekirjas olevate naiste väärtus 1,53 triljonit dollarit, mis on viimase aasta jooksul kasvanud ligi 60%. Nad lisasid oma jõukusele ühiselt 570,7 miljardit dollarit, mis on peamiselt tingitud kogu maailma taastunud aktsiaturgudest. Nendest naistest 12 jagavad oma varandust kas abikaasa, lapse või õe-vennaga.

Scottist on saanud üks suurematest pandeemia aja filantroopidest. Ta toetas 500 mittetulundusühingut üle kogu USA 5,8 miljardi dollariga. Miljardärist naise jaoks on kujunenud tähtsateks teemadeks rassiline võrdõiguslikkus, LGBTQ + õigused ja rahvatervis. Scott abiellus hiljuti uuesti ja ka tema abikaasa, loodusõpetuse õpetaja Dan Jewett, ühines tema 2019. aasta lubadusega anda ära suur osa oma varandusest.

4. Julia Koch & perekond



NETOVÄÄRTUS: 46,4 MILJARDIT DOLLARIT

VANUS: 58

KODAKONDSUS: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

RIKKUSE ALLIKAS: KOCHI TÖÖSTUSED





David Koch oli Koch Industries industriaalettevõtte looja, kes suri 2019. aastal. Ärimehe lesel, Julia Kochil, ja tema lastel on pereettevõttes 42% osalus, millest sai kasumi järgi eelmisel aastal Ameerika suurim eraettevõte. Julia Kochil on koht juhatuses, kus David Kochi vanem vend Charles on esimees ja omab ka 42% osalust.

5. Miriam Adelson



NETOVÄÄRTUS: 38,2 MILJARDIT DOLLARIT

VANUS: 75

KODAKONDSUS: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

RIKKUSE ALLIKAS: KASIINO







Adelson kontrollib nüüd 56% osalust Las Vegas Sands kasiinoketis, mis kuulus varem tema abikaasale, jaanuaris 87-aastaselt surnud Sheldon Adelsonile. Ettevõte kaotas 2020. aasta teises kvartalis 985 miljonit dollarit, kuna selle kaks Vegase kasiinot ja kuurorti suleti üleriigiliste lukustuste tõttu.

Kasiinod avati uuesti 2020. aasta juunis, kuid äri lõpetas aasta 1,69 miljardi dollari puhaskahjumiga. Võrdluseks: 2019. aastal oli ettevõttel 2,7 miljardi dollari suurune kasum.

Las Vegas Sands teatas märtsis, et müüb oma Vegase kinnistuid 6,25 miljardi dollari eest, et keskenduda pigem Aasiale; kus äri on palju suurem.

6. Jacqueline Mars

NETOVÄÄRTUS: 31,3 MILJARDIT DOLLARIT

VANUS: 81

KODAKONDSUS: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

RIKKUSE ALLIKAS: MAIUSTUSED, LEMMIKLOOMATOIT