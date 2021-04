Koolibussid sõidavad tühja ja kulutavad kütust. Ühe vallaametniku sõnul lahendaks probleemi eriolukord

Ärilehe poole pöördus lugeja küsimusega, miks sõidavad nii Lääne-Harju kui Kohilas vallas endiselt koolibussid, kui koolid enamjaolt suletud on? "Kohilas näeb ühe koolibussijuhi päev välja selline, et bussijuht lihtsalt sõidab üksinda kõik kooliringid läbi ja nii päevast päeva. On see normaalne riigi raha kulutamine?" küsib lugeja.

Lääne-Harju valla ehitus- ja haldusosakonna spetsialist Ago Kokser kommenteerib: "Tõepoolest, tavaõppel olevad õpilased igapäevaselt koolibusse ei kasuta. Busse kasutavad lõpuklasside õpilased ning lisaks ka erivajadustega lapsed. Palju neid õpilasi küll ei ole, kuid me ei saa neid ka vedamata jätta."

Ago Kokser möönab, et bussi väiksema vastu ümber vahetada võimalik ei ole, sest teenus on sisse ostetud riigihankega. "Juhul kui Eestis oleks välja kuulutatud eriolukord, sel juhul saaksime liini mahtu vähendada. Hetkel peame vedajatega siiski lepingut jätkama ning neile raha edasi maksma, mistõttu ei saa koolibussi täielikult tühistada," räägib Kokser. Riigihanke lõpetamine nõuab etteteatamiseks 90 päeva, selleks ajaks on sügis käes. Kui nüüd leping vedajatega lõpetada, tuleks sügisel taas uus hange teha, kuid selle sisseviimiseks kulub aasta. Lihtsalt ei ole mõtet hetkel vedajatega lepinguid lõpetada, sõnab ehitus- ja haldusosakonna spetsialist Kokser.

Lääne-Harju vald on siiski teinud mõningaid ümberkorraldusi busside kasutuses.

"Oleme mõned liinid, kus sõitjaid üldse ei leidu, praegu tühjaks jätnud. Lisaks oleme ka sõiduplaane ja marsruute korrigeerinud. Arutasime asja koolidega ning otsustasime, et reedeti hetkel koolibuss enam käima ei hakka," selgitab Ago Kokser muudatusi.

Kohila valla arendusnõuniku Herkki Olo sõnul ei ole nende vallas eraldi koolibusse, vaid avalikud bussiliinid. Mis tähendab, et seal on erinevalt õpilasliinidest sõiduõigus kõikidel inimestel. Siiski tõdeb ta, et sõitjate arv on piirangute tõttu tunduvalt vähenenud. Olo selgitab, et bussifirmal ei ole võimalik nii kiiresti, lühikeseks ja etteteadmata ajaks leida suuremate busside asendamiseks piisavalt väiksemaid asendusbusse.