Kohtutäitur pani müüki suurarendusele mõeldud kinnistu Pirital

Liinati sõnul on lootus, et uus omanik hakkab ala uuesti planeerima, sest eelmisel omanikul olid küll ilusad plaanid, kuid linnavalitsuse visiooniga need kokku ei läinud.

"Tallinnale on esitatud eskiislahendused, mis on küll illustreerivad ja ilusad, aga tegelikult on arendajatel olnud soov ehitusmahtu oluliselt suurendada, millega linn ei saa nõus olla, sest meie proovime ikkagi säilitada seda, et meri jääks avatuks ja arvestatakse haljastusühikutega kinnistul," lausus Liinat.