Kaubaeksport näitas suurt kasvu, kuid sellel on üks selge põhjus

Kuna kütuste ekspordi puhul on suures osas tegemist sisseveetud kütuste segamise ja seejärel nö re-ekspordiga, siis on kohapeal loodud lisandväärtus selle tegevuse juures võrdlemisi väike. Rohkem valmistab rõõmu puidusektori paranev positsioon - puidu ja puidutoodete väljavedu suurenes aastaga 23%. Tõsi, veebruari kasvu soodustas ka keskmisest nõrgem baas möödunud aastast, kuid veidi pikemat trendi vaadates tuleb siiski selgelt esile, et ekspordimahud on hakanud taas suurenema.