Uskumatu nahaalsus. Vaktsineerimine vallandas USA-s tõsise petuskeemi laine

Nagu ikka kriisi ajal juhtub, nii ka pandeemia lõi soodsa pinnase paljude petturite jaoks. Näiteks osad inimesed kogusid desinfitseerimisvahendeid, et hiljem neid Amazoni veebipoes kallimalt maha müüa. USA-s oli ka neid, kes püüdsid kodanike tulumaksutagastust välja petta.

Nüüd on veebipetturid jõudnud uuele tasemele: müües väikeseid valgeid kaarte, mis tõendavad vaktsiini saamist.

Petturid ei püüagi end varjata



"Leidsime sadu veebikauplusi, mis müüsid vaktsineerimikaarte. Oletatav kaartide hulk võib küündida tuhandetesse," ütles Fakespoti asutaja Saoud Khalifah. Fakespoti näol on tegu ettevõttega, mis aitab tuvastada võltsinguid veebis.



"Võltsitud või varastatud vaktsineerimiskaarte pakkuvate veebipoodide arv on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud," ütles Khalifah. Nende pingutused pole kaugeltki varjatud, sest Facebookis on väga kergesti leitavad grupid nimega "vax-kaardid" ja eBays tühjade vaktsineerimiskaartide müügikuulutused.

Vaktsineerimiskaartide müük võib rikkuda USA föderaalseadusi



Eksperdid on arvamusel, et võltsitud vaktsineerimiskaartide müümine võib rikkuda föderaalseadusi, mis keelavad kohaliku terviseameti logo kopeerimist. Kui kaardid varastatakse ja täidetakse valenumbrite ja kuupäevadega, võivad need rikkuda ka identiteedivarguse seadust.



Eelmisel nädalal jõudsid 45 osariigi peaprokuröri üksmeelele, et kutsuda ametlikult üles Twitter, Shopify ja eBay, et nad peataksid oma platvormidel võltsitud ja varastatud vaktsineerimiskaartide müügi. Ametnikud ütlesid, et jälgivad tegevust ja on mures, et vaktsineerimata inimesed võivad suurtel üritustel kaarte väärkasutada, mis omakorda viib viiruse levimise ja pandeemia pikenemiseni.

Kaarte kasutatakse ka teise vaktsiinisüsti saamiseks