Eksperdid soovitavad: autoostuks ei pea võtma liisingut

„Alla 10 000 eurot maksev sõiduk tasub võimalusel alati välja osta, kuna selle sõiduki väärtus on juba märkimisväärselt kukkunud. Samas tuleb odavama ja kasutatud auto puhul arvestada lisakuludega hooldusele ja remondile. Uute või vähekasutatud sõidukite puhul tasub aga pingsalt kaaluda, milline teenus tuleb ostjale endale kokkuvõttes kõige kasumlikum," selgitas Inbanki autode finantseerimise äriüksuse juht ja juhatuse liige Margus Kastein. Ta lisas, et traditsioonilise autoliisingu kõrval on turul tugevalt kanda kinnitanud nii autolaen kui täisteenusrent.

Autolaenul puudub sissemakse ja kaskokindlustuse kohustus

Kastein rõhutas, et finantseeringuga sõiduki ostmist ei tasu peljata, kuna tihtilugu võib kasvõi paartuhat eurot kallim auto kujuneda kokkuvõttes soodsamaks. „Auto on siiski kallis kaup, mille ostmiseks ei pruugi kontol alati piisavalt raha olla, mistõttu on finantseerimisega auto soetamine igati loogiline. Eriti olukorras, kus finantseering aitab soetada uuema sõiduki, mis vajab vähem kulutusi korrapärastele hooldustele või remonttöödele," sõnas Kastein. Näiteks autolaenuga on võimalik osta kuni paarkümmend tuhat eurot maksev sõiduk ilma tagatise ja sissemaksuta ehk kasvõi uhiuus garantiiga keskklassi auto.

„Autolaenu suurimaks eeliseks ongi sissemakse puudumine, mis tavapäraselt ulatub paarituhande euroni. Lisaks on sõiduk koheselt ostja oma ehk tal endal on õigus valida, kas teha sõidukile kaskokindlustus või mitte," selgitas Kastein.

Ta tõi võrdluse autoliisinguga, mille puhul sõiduk kuulub liisingfirmale ning kehtib kaskokindlustuse kohustus, mis on igakuine kuni sadadesse eurodesse ulatuv lisakulu. Autolaenu puhul on sõiduki omanikuks koheselt ostja ise, mis annab võimaluse ka sõiduki võõrandamiseks, kui selleks vajadus tekib. Samuti saab autolaenu abil autot ostes vajadusel taotleda veidi suurema summa, et tulevikus tekkivaid lisakulusid nagu hooldus või pisiremont katta.

Kõik kulud sendi täpsusega ette teada