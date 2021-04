FOTOD JA VIDEO | Tallinnas seisab kai ääres müstilisel kombel hüljatud laev. Meeskond oleks justkui ummisjalu põgenenud

Sepp on nüüd alghinna oksjonil langetanud 300 000 euro peale. Ta ütleb, et koroonapandeemia aeg tegi müügipakkumisele vähemalt 6-kuulise pausi. „See ei mõjunud kindlasti hästi. Esiteks kulud kasvavad ja ei ole tegu ka museaaliga, mis ajas väärtust koguks," ütles veel hiljuti 422 000 euroga alust müüa üritanud Sepp Ärilehele. Laev, mil nimeks „Ookeani Vaim", leidis eelmise aasta lõpus kajastust ka Seitsmesed: Duubel saates. See seilab Venemaa lipu all.

Miks laev kai ääres seisab? Sel on lihtne põhjus. Selle peal ei ole juba ammu olnud hingelistki. Laevas ringi käies on näha, et sealt oleks lahkutud justkui kiirustades, äkki. Kuna ettevõte, mis laeva omab, on võlgu, siis sattus selle müümine lõpuks kohtutäitur Sepa kätte. Samal ajal kannab sadam väga suurt laeva hoidmiskulu. Pärast müüki saavad kõik need, kellele omanikfirma võlgu on, ka sadam, oma noosi. Midagi läheb ka täiturile tehtud töö eest ning kui raha veel üle jääb, siis saab sellest osa ka omanik. Sepp kinnitab, et omanik on talle teada ning just seetõttu müük toimuda saabki.

Seitsmesed: Duubel saates ütles Sepp, et nad ei tea, millise tuule suunas laeva meeskond jooksis. See on merepõhja võngete uurimiseks mõeldud spetsiaalselt ehitatud laev, kuid seda võib väidetavalt ümber kohandada ka nafta- või gaasileiukohtade sondeerimiseks. „See on hüljatud ja sadama hoida. Laeva omanik sellega ei tegele," sõnas kohtutäitur.

Saatejuhid, kes laeval käisid, avastasid pudeleid ja toidukraami ning mitmetes paikades tahtis hais ära lämmatada. „Siin on mõnusalt pidu peetud. Hetkega on kõik seisma jäänud. Kõik, mis on maha kukkunud on kukkunud. Pastakas on nii nagu see toona jäi. Meeskond on ära põgenenud," resümeeris üks saatejuhtidest.

Kui Sepp aluse arestis, siis pani ta selle müüki miljoni eurose alghinnaga, nüüd püüab ta veidi räsitud alust pakkuda 300 000-eurose stardihinnaga. Registreerimine oksjonile algas eile.

Vaata oksjoni kuulutust ja pilte siit.

Videos algab laeva puudutav lõik algusega 21:07.