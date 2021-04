Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga 74 protsenti

„Ka 2021. aasta on digitaalsete tellimuste turul alanud hästi. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele on tõusnud, mida näitavad ka meie digitaalsete tellimuste kasvunumbrid. Oleme säilitanud oma konkurentidega võrreldes edumaa, kui konkurents digitaalsete tellimuste valdkonnas on järjest aktiivsem. Liidrikoht Baltimaades on Delfi kogupaketi käes, mis annab ligipääsu väga suurele hulgale Ekspress Meedia väljaannetele Eestis. Läti tellimuste mahu langus 1. kvartalis tuleneb kliendikontode ümberstruktureerimisest, kus viisime eelnevalt kahte erinevat tellimust omanud kliendid üle tuumakamale kogutellimusele Delfi +, mis hõlmab mitut toodet. Leedu digitellimuste number on eelmise kvartaliga võrreldes suurenenud 50% ning Leedu jätkab kiiremat kasvu näitava turuna. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks olulisemaks eesmärgiks, sest see annab grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi."