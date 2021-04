Pension kiiresti kätte. Eesti rakendus võimaldab sambast välja võetud raha teenustasu eest kohe kasutusele võtta

Vabaks.ee loojateks on pikaaegse kogemusega Eesti tehnoloogiaettevõtjad ja investorid. Ettevõtte asutajad on krediidiregistri ja pepchecker.com loojana tuntud Marko Vaik ning investor Ahto Aava. Pensioniraha vabastamise kiirendusplatvormi on juba lisaks kaasatud paljud väikeinvestorid.