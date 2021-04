Vanalinna poepidaja jäi EASi toetusest ilma, sest tahtis ettevõtet vara müügiga päästa

EVEA (Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon) andmetel müüs üks vanalinna poepidaja ellujäämiseks oma kinnisvara. Antud müük läks aga maksuameti arvestuses käibe alla ning selle tulemusena oli ettevõtja käibelangus 2020. aastal väiksem kui 60%, mis on lävendiks EASi toetuse saamiseks.

EVEA asepresident Marina Kaas kommenteerib: "Kuigi raamatupidamislikult ei ole põhivara müük müügitulu, vaid "muud äritulud", luges EAS seda käibeks ning keeldus ettevõtjale toetust maksma." Kaasi sõnul ei ole määruse koostamisel põhjalikult läbi mõeldud see seik, et MTA-le deklareeritud kogusumma ei ole sama mis põhitegevusala müügitulu. "Tegelikult oleks vaja hinnata just müügitulu langust, " selgitab EVEA asepresident Marina Kaas.