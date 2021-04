Taas uus kodumaine e-tõukeratta bränd. Kes arendab Äikest, mida hakatakse müüma Eestis ja Prantsusmaal?

Äike on arendatud kõige ergonoomilisemaks ja mugavamaks liiklusvahendiks omade seas, et pakkuda oma kasutajatele parim saadaval olev sõidukogemus. Lisaks aitab see taastuvenergial toodetud elektriline tõukeratas lahendada CO2 reostuse ja liiklusummikute probleemi igapäevastel linnasisestel sõitudel. Kuna Comodule’i missiooniks on anda hoogu emissioonivabale transpordile ja muuta elukeskkonda puhtamaks ja õnnelikumaks kohaks kus elada, aitab uue kergliiklussõiduki brändi lansseerimine nendele eesmärkidele kõvasti kaasa.

Piire nihutav tootedisain

Kvaliteetsete materjalide ja tippinseneeria rakendamise tõttu on Äikese raamile antud 10-aastane garantii ning akudele 5-aastane garantii, mis on pikimad, mida e-tõukeratastel eales nähtud. Tõukeratta ergonoomiline ja nupuvaba tootedisain tagab mugava sõidukogemuse, topeltpidurite süsteem kõige lühema pidurdusteekonna, õhkrehvid annavad võimaluse sõita erinevatel teekatetel, sõiduulatus on kuni 40 km, maksimaalne sõidukiirus vastavalt seadusest tulenevale määrusele 25 km/h ning vahetatavad akud on võimalik võtta laadimiseks tuppa, jättes liikuri seejuures õue. Toodet on edukalt testitud ekstreemsetes ilmastikuoludes alates jäävihmast kuni -17 külmakraadini.

“Äike on kvaliteet e-tõukeratta teerajaja, sobides ideaalselt igapäevaseks linnas liikumiseks. Nii Pariisi kui ka Tallinna linnapildist on näha, et inimesed armastavad tõukse. Meil on hea meel, et nad saavad nüüdsest kasutada kestvat ja keskkonnasõbralikku sõidukit. Äike loob e-tõukerataste jaoks uue standardi, pakkudes erakasutajale tipptehnoloogilist kasutajakogemust ning meelerahu tänu kauakestvatele raami ja aku garantiidele. Tänane märgib Äikese jaoks vaid algust, kuid liigume selle brändiga kindlasti edasi ja raputame peagi tervet maailma,” ütleb Äikese äriarenduse juht Sander Ots.

Läbimõeldud kasutajamugavus