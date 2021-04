KUULA | Ülle Madise: et saavutada paremaid tulemusi, kujunda teekond õnnelikuks

“Üks olulisemaid printsiipe juhtimises, mida Raul Rebane nimetab õnneliku kana mudeliks, käsitleb tulemuseni jõudmise protsessi, mis on kujundatud nauditavaks. Selle printsiibi lähtealus on lihtne: kui sa tahad saavutada head lõpptulemust, siis tee sinna liikumise protsess õnnelikuks. Õnnelik inimene saavutab rohkem. See edu printsiip oli Raul Rebasel kasutusel, kui nad koos tiimiga Gerd Kanterit olümpiavõitjaks ette valmistasid. Kuigi Gerd Kanteri näitel oli see printsiip rakendatud spordi valdkonnas, siis samamoodi kehtib see printsiip ka igal pool mujal elus, sh ka tööelus. Ehk tähtis pole ainult töö tulemus, vaid ka protsess, kuidas sa selleni jõuad. Kui protsessi käigus puudub hea sisemine tunne, siis on väga raske edu saavutada. Iga päev ja iga tund võiks olla nii õnnelik kui võimalik.” – Ülle Madise.